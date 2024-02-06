Doğu Anadolu'da depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Kars, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Kars'taki Sultan Alparslan Camisi'nde sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim ve salavatı şerif okundu.

İl Müftüsü Hamza Bayram tarafından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Programa, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Vali Yardımcıları Muhammet Enes Çıkrık, Hayrettin Buğra Güzel, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Programın ardından AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca ikramda bulunuldu.

Iğdır

Iğdır'da, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerde yaşamını yitirenler için Iğdır Ulu Camisi'nde Mevlid-i Şerif okundu.

Programın ardından İl Müftüsü Zait Demirel, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan ve kurum amirlerin katıldığı program sonunda Iğdır Belediyesince cami çıkışında çorba ikram edildi.

Ardahan

Ardahan'da da Karagöl Camisi'nde sabah namazı sonrası düzenlenen programda, Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Adem Karadeniz, depremde hayatını kaybedenleri anarak bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Tunceli

Tunceli'de de Paşalar Camisi'nde düzenlenen mevlit programında, Kur'an-ı Kerim okundu, ardından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.