Doğu Anadolu'da çiçekçilerde 'Anneler Günü' yoğunluğu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan, Kars ve Ardahan'daki çiçekçilerde "Anneler Günü" yoğunluğu yaşanıyor.

Erzincan'da sabah saatlerinde iş yerlerini açan çiçekçiler, telefon ve internet üzerinden aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalıştı.

Çiçekçi Volkan Karakaş, Anneler Günü sayesinde hareketli bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

Karakaş, yoğunluğa rağmen vatandaşların siparişlerini yetiştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, bütün annelerin bu özel gününü kutladı.

Müşterilerden Yusuf Can Paçacı da annelerin baş tacı olduğunu belirterek, başta şehit aileleri olmak üzere tüm annelerin gününü tebrik etti.

Kars

Kars'ta çiçekçi esnafı, Anneler Günü dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren gelen siparişler için yoğun mesai harcıyor.

Çiçekçi Betül Karakuş, yoğunluktan memnun olduklarını, gelen siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Ardahan

Ardahan'da da Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğun mesai yaşanıyor.

Çiçekçiler sabahın erken saatlerinde gelen siparişleri hazırlamak ve zamanında yerine ulaştırmak için yoğun çaba gösterdi.

Çiçekçi Yunus Altundal, güzel ve bereketli bir gün yaşadıklarını belirterek, bunun devam etmesini temenni etti.