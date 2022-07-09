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Doğu Anadolu'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

AA - İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Doğu Anadolu'da 'acemi kasaplar' hastanelik oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşların kimi belediyelerin kurduğu sabit ve mobil mezbahada kimi de evlerinin bahçesi ve arazilerde kurbanlıklarını tekbirler eşliğinde kesti.

Kaçma riskine karşı iplerle bağlanarak güçlükle mezbahaya götürülen hayvanların, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kesimi yapıldı.

Ayrıca Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Erzincan'da kurban keserken çeşitli nedenlerle yaralanan çok sayıda vatandaş hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Tedavileri yapılan vatandaşların kimi taburcu edilirken bazıları da müşahede altında tutuldu.

AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi Kurban Bayramı Güncel Haberler

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