Doğu Anadolu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars ve Ağrı'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda öğrenciler şiir okudu, Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyelerinin emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi ile plaket verdiği programda, stajyer öğretmenler yemin etti, Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri müzik dinletisi sundu.

Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin sadece bir meslek değil, toplumun geleceğini şekillendiren bilgi ve ilhamla yoğrulmuş bir görev olduğunu belirterek, "Sizler ruhlara şekil veren, gönüllere istikamet çizen, öğrencilerinizi yalnızca akademik başarıya değil, aynı zamanda ahlaki olgunluğa, vicdani derinliğe ve insani değerlere taşıyan birer rehbersiniz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli anlayışıyla milli ve manevi değerlere sahip çıkarak yeni bir nesil yetiştireceğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdür Süleyman Ekici ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sıradan bir müfredat olmadığını, asırların birikimiyle yoğrulmuş milli bir medeniyet projesi olduğunu ifade etti.

Programda, Vali Çiftçi'nin öğretmenleri Adem Doğan ile Abdurrahman Pancar videolu mesaj göndererek, Çiftçi'nin öğrencilik yıllarından bahsetti.

Programa 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kars

Kars'taki kutlama programı, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya'nın çelenk sunmasıyla başladı.

Makamında tebrikleri kabul eden Kaya, daha sonra beraberindeki heyetle Kars Valisi Ziya Polat'a ziyarette bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün konferans salonunda devam eden programda, şehit öğretmenler anısına hazırlanan sinevizyon gösterimi izletildi, öğretmenler şiir dinletisi sundu.

Vali Polat, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verdi.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ağrı

Ağrı'da Kültür ve Kongre Merkezi'nde program düzenlendi.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenler ve öğretmen eşi Neslihan Gül Koç'un gününü kutladı.

Öğretmenlerin vatan sevgisiyle, fedakarlıkla ve büyük bir adanmışlıkla görevlerini yaptığını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuza ulaşmanın en güçlü yolu eğitimdir. Ağrı'da bu doğrultuda büyük bir değişim ve gelişim yaşanmakta, yeni okullar, modern eğitim yatırımları ve sosyal projelerle şehrimizin eğitim altyapısı güçlenmektedir. Bu çalışmalar, siz değerli öğretmenlerimizin gayreti ve özverisiyle anlam kazanmaktadır. Ağrı'nın köylerinden şehir merkezine kadar her bir sınıfta görev yapan öğretmenlerimizin fedakarlıkları, hepimiz için ilham kaynağıdır."

Programın devamında tiyatro gösterisi yapıldı, öğrenciler şiir okudu ve türküler söyledi.

Aday öğretmenlerin yemin töreniyle devam eden programda, çeşitli alanlarda derece yapan öğrencilere Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç hediye verdi.

Tunceli

Tunceli'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda, öğrenciler şiir okudu, gösteriler sundu.

Programda aday öğretmenler için yemin töreni yapıldıktan sonra emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi.

Öğretmenlerden oluşan grup müzik dinletisi sundu.

Ardahan

Ardahan'da da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

İlk olarak valilik bahçesinde Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Burada çelenk sunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, öğretmenlerin gününü kutladı.

Daha sonra Uzantı ve beraberindekiler Vali Hayrettin Çiçek'e makamında ziyaret etti.

Kutlamalar, Gençlik Merkezi'ndeki etkinliklerle sürdü.