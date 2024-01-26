Doğu Anadolu Bölgesi'nde Yatırımlarla İş İmkanları Artıyor

Devletin uyguladığı 6. bölge teşvikleri ile yatırım yapmak isteyen girişimcilere verilen destekler sayesinde açılan tekstil fabrikaları ve atölyeler, Doğu Anadolu Bölgesi'nde binlerce gence iş kapısı oldu.

Genç nüfus potansiyelini değerlendirmek ve desteklerden yararlanmak isteyen birçok fabrika sahibi ve girişimci, son zamanlarda yatırım yapmak için Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'ye yöneldi.

Bölgeye artan talebin karşılanması ve işsizliğin azaltılması amacıyla bakanlıklar, valilikler ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) birçok proje başlatıldı, tekstil kentler kuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında DAKA tarafından onlarca fabrikanın altyapısı tamamlanarak büyük üretim ve ihracat kapasitesine sahip firmalara tahsis edildi.

Fabrika ve atölyelerde üretime başlayan yatırımcıların istihdam ettiği binlerce genç, bu sayede hem çalışmak için başka illere gitmekten kurtuldu hem de ekonomiye katkı sundu.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeler sonucunda geçen yıl "en fazla istihdam oluşturan kalkınma ajansı" ödülünü aldıklarını söyledi.

Başarı sertifikası almanın gururunu yaşadıklarını belirten Güray, "Bölgemiz özellikle genç nüfusuyla ön plana çıkıyor. Hem Türkiye'deki en genç nüfusa sahip hem de işsizlik oranı yüksek. Bu nedenle istihdamın artırılması için yaptığımız çalışmaların ne kadar anlamlı olduğunu gördük. Bu, 2023 yılına has bir gelişme değil, yaklaşık 10 yıllık bir gayretin sonucu. Kurulduğumuz günden bu yana gençlerin ekonomik ve sosyal hayata entegrasyonunun sağlanmasıyla bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak adına faaliyetler yürüttük." dedi.

"Tekstil sektöründe istihdam sayısı 25 bini geçti"

Destekleme programı kapsamında 2013'te Van Tekstil Kent Projesi'ni başlattıklarını ve o dönemde üretime başlayan 16 firmada halihazırda yaklaşık 3 bin gence istihdam sağlandığını anlatan Güray, Muş, Bitlis ve Hakkari'de de tekstil ve emek yoğun sektörlerde ciddi yatırımların hayata geçirilmesine katkı sağladıklarını ifade etti.

Güray, bakanlıkların birçok yatırımını senkronize ederek önemli projeler başlattıklarını aktararak şöyle devam etti:

"Bölgede tekstil sektöründe istihdam sayısı 25 bini geçti. Van özelinde de 10 bini aştı. 2023'te DAKA olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın birlikte uyguladığı Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında bölgedeki paydaşlarımızla 24 yeni fabrika binası yaparak yatırımcılara tahsis ettik. Tamamlayıp faaliyete aldığımız fabrika sayısı 40'ı buldu. Sadece geçen yıl fabrikalarda sağladığımız doğrudan istihdam 4 bini geçti. Bu fabrikalardaki gençlerimizin ürettiği ürünler yurt içinde ulusal markalara ve birçok ülkeye gönderiliyor.

Bu istihdam atağına sadece ekonomik boyutuyla bakmıyoruz. Aynı zamanda sosyal proje olduğu kanaatindeyiz. Geçmişte bölgemiz birçok olumsuzlukla, terörle anılırken, gençler farklı alanlara savrulurken şimdi her biri istihdama, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyor. Bu gençlerimizin elinden çıkan ürünler birçok ülkeye ihraç ediliyor."

Bölgenin sanayi altyapısının gelişmesi için gösterdikleri çabanın bundan sonra istihdam anlamında meyvelerini vereceğini vurgulayan Güray, şunları kaydetti:

"Bir taraftan fabrika binalarını yapmaya devam ederken altyapıyı tamamlayıp yatırımcılar için uygun ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen yıl 13 firmaya yer tahsisi yapıldı. Bunlardan 4 tanesi fabrikalarını tamamlayıp üretime başladı. Diğerleri de ilkbaharda inşaata başlayacak. Belli bir iş hacmi, istihdam kapasitesi olan firmaları seçiyoruz. Artık burada makineler durmadan üretim yapıyor."

"Batı illerine iş için gitmeye gerek kalmadı"

DAKA'nın yer tahsis ettiği fabrikada 8 ay önce üretime başlayan fabrikanın müdürü Mustafa Sarı da Van'ın nüfusunun genç olması ve verilen destekler sayesinde yatırım kararı alındığını anlattı.

Kente yatırım yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Sarı, "DAKA'nın sağladığı kolaylıklar etkili oldu. Şu an 200 istihdama ulaştık. Hedefimiz 400 personele ulaşmak. Burada insanlara iş imkanı sağladığımız için mutluyuz. Ürünleri Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa'ya ihraç ediyoruz. Yurt içinde önemli markalara da üretim yapıyoruz." diye konuştu.

Fabrikada çalışan Adnan Şen ise "Daha önce İzmir'de çalışıyordum. Oradaki olanaklar çok kısıtlıydı. Burada birçok fabrikanın açıldığını duydum ve memleketime döndüm. Bu tesisleri kuranlara teşekkür ediyoruz. Burada iş imkanı bulduğumuz için mutluyuz. İyi olanaklar sunuluyor. Birçok genç Batı ilerinden memleketine dönerek bu fabrikalarda çalışmaya başladı. Batı illerine iş için gitmeye gerek kalmadı." ifadelerini kullandı.