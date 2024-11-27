Üye Girişi
Haberler
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Ateşkes başladı! Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu

Tarihi antlaşmanın detayları belli oldu! Gündem yaratacak "gizli madde" iddiası

 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Esad' çağrısı

Özgür Özel "Ben de gelirim" diyerek duyurdu
Eski milletvekili emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti

Eski vekil çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulundu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta devam eden kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 25 cm'ye kadar ulaştı, ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da üç gündür aralıklarla yağan kar, gece saatlerinden itibaren de etkili olmaya devam ediyor.

Son yağışla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, tarihi yapılar, cadde ve sokaklar karla kaplandı, sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmasına devam ediyor.

Ardahan

Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde kar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ağrı

Ağrı'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabaha kadar devam etti.

Kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar araçların üzerindeki karları temizledi. Bazı vatandaşlar da araçlarını battaniyelerle örttü.

Öğrenciler de okulun bahçesinde kar topu oynayıp karın tadını çıkardı.

Kar yağışı ilçelerde de etkili oldu

Karla kaplanan kent merkezi, dronla görüntülendi.

Tunceli

Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle dağların zirveleri sisle kaplandı, cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Kentin bazı yüksek kesimlerinde ise aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Doğanın beyaz örtüyle kaplanmasından dolayı yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazıları da rampalı bölgelerden araçlarıyla çıkamadı.

Sarıkamış ilçesine de dün başlayan kar etkisini sürdürüyor. Karla birlikte etkili olan soğuk nedeniyle buz sarkıtları oluştu.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
img

Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
img

Alışverişlerde ek zorunluluk getirildi
img

Futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Özgür Özel kimdir? Halk Tv konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Başakşehir-Petrocup maçı ne zaman? Başakşehir Petrocup maçı saat kaçta, şifresiz mi? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) Ali Atay ne dedi? Oyuncu Ali Atay Maraş depremi açıklaması nedir? Samet Aybaba neden istifa etti? 27 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 27 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? 26 Kasım Salı reyting sonuçları! 26 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 26 Kasım'da kim zirveye çıktı? Resmi Gazete bugün (27 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.