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Doğu Akdeniz ve yurdun doğu kesimlerinde sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz ve yurdun doğu kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Doğu Akdeniz ve yurdun doğu kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güney ve Adıyaman'ın kuzey ilçeleri ile Tunceli ve Bingöl çevreleri, Sivas'ın doğusu, Erzincan'ın güney ve batısı, Elazığ'ın kuzey ve doğusu, Malatya, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağışın görüleceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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