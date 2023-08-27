Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas ve Niğde'nin bazı bölgelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarından itibaren Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu, Sivas'ın güneyi ile Niğde'nin doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji'den bugün yapılan açıklamada; Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin doğusunda yarından itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Meteoroloji'den yapılan duyuru şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 28.08.2023 Pazartesi günü Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu, Sivas'ın güneyi ile Niğde'nin doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."