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Doğu Akdeniz ve Hatay'da Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Doğu Akdeniz ve Hatay'da Kuvvetli Sağanak Bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin'in doğusu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kuzeyinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngördü. Ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in doğusunun iç kesimleri, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kuzeyinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
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