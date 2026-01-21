Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu için kar uyarısı

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu için kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek kar yağışının, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneyi, Osmaniye'nin doğusu ve Şanlıurfa'nın batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.