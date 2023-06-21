Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya ve Tunceli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sağanak sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerine kadar Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Elazığ ve Malatya'nın batısı ile Tunceli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak sebebiyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.