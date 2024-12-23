"Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı" Adana'da başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, genç yetenekler ile iş dünyası arasında köprü oluşturmak amacıyla 2019'dan bu yana düzenlenen "Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları"nın 39'uncusu, Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı ile Adana'da başladı.

Çukurova Üniversitesinin ev sahipliğinde Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, müzik dinletisi sundu.

Protokol üyelerinin konuşma yapması ve "Altın Sponsor" olan firmalara teşekkür plaketlerinin takdim edilmesinin ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, açılış programının ardından gazetecilere, kariyer fuarının Adana'da ikinci kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük zenginliğinin iyi yetişmiş genç nüfusu olduğunu ifade eden Köşger, şöyle konuştu:

"Hızla gelişen bir ülkeyiz. Son dönemde ivmemiz artarak hızlı bir gelişme trendi sergiliyoruz. Ülkemiz gelişiyor, kalkınıyor. Hem hizmet hem sanayi hem de tarım sektöründe iyi yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyuluyor. Üniversitelerimiz, insan kaynağımızın en verimli olduğu alanlar. Bu kariyer fuarları da gelişen ekonominin ihtiyaç duyduğu insan kaynağıyla üniversitelerde yetişen insan unsurunu bir araya getiren ve istihdamını sağlayacak bir organizasyon. Şimdiye kadar güzel neticeler alındı."

Öğrenci sayısı 1 milyonu, firma sayısı da 10 bini geçti

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay da fuarın 2019 yılından bu yana gerçekleştirildiğini söyledi.

Gençlerin istihdama erişebilirliğini arttırmayı ve kariyer planlamalarını daha objektif veriler üzerinden yapabilmelerini amaçladıklarını belirten Atay, fuarda gençlerle işverenleri bir araya getirdiklerini kaydetti.

Atay, firmaların etkinlik alanında stant açmalarının ötesinde iki gün boyunca 170'in üzerinde toplantı, iş görüşmesi ve çalıştayların yapılacağı bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah 2024-2025 öğretim döneminin sonunda 50 fuarı tamamlamış olacağız. Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları, dünyadaki en büyük ve etkili araçlardan biri haline geliyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz. 149 üniversite, bu organizasyonlara ev sahipliği veya paydaşlık yapıyor. Şu ana kadar bölgesel kariyer fuarlarına katılan ve buradaki etkinliklere iştirak eden öğrenci sayımız 1 milyonu geçti. Firma sayımız da 10 bini geçti. Bunlar, büyük rakamlar."

Kamu kurumlarının fuara katılmasının önemli bir fırsat sağladığına dikkati çeken Atay, yereldeki firmaların da genç yetenek ihtiyacını bu organizasyondan karşılayabilir hale geldiklerinin altını çizdi.

Atay, Ulusal Staj Programı'nı başarıyla sürdürdüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Daha önce sadece zorunlu staj diye bir kavram vardı. Ulusal Staj Programı, sadece zorunlu staj öğrencilerinin yararlandığı değil. Türkiye'de yükseköğretimde, örgün eğitimde olan bütün öğrenciler başvurabiliyor. Özellikle birinci ve ikinci sınıfı tamamlamış, teorik altyapıya sahip olacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve çok başarılı bir uygulama. Ulusal Staj Programımızı, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 6 yıldır raporluyor ve diğer ülkelere de örnek olarak gösteriyor."

Ulusal Staj Programı'nın, sisteme başvuran öğrencinin hiçbir kişisel bilgisini karşı tarafla paylaşmadığına dikkati çeken Atay, şöyle konuştu:

"Burada hatır, gönül gibi hiçbir kayırmacılık söz konusu değil çünkü öğrencilere bu fırsatları sunan gerek kamu kurumları gerekse özel sektör şirketleri, öğrencinin kişisel bilgilerini görmüyor hatta okuduğu üniversiteyi, cinsiyetini dahi görmüyor. İkinci sınıfı bitirmiş olan gençlerimizin akademik, sosyal, sportif ve sanatsal becerilerini görüyor. Bunlar üzerinden hesaplanan birtakım değerlerle de kararlarını veriyorlar, çocukların kendilerinde staj yapması için teklif gönderiyorlar."

"Kamu kurumları yetenek açığı yaşıyor"

Atay, staj programının dünyanın çok başarılı sayılan ülkeleri tarafından da örnek alınır hale geldiğini anlattı.

Serbest piyasa ekonomisinin geliştiği ülkelerde en başarılı öğrencilerin kamu kurumlarına gitmemeye başladığına dikkati çeken Atay, şunları ifade etti:

"Kamu kurumları yetenek açığı yaşıyor. ABD'de ve Avrupa'da da bu böyle. Bizim organizasyonumuzda ise kamu kurumları, Ulusal Staj Programı'na çok ciddi destek veriyorlar. Staj havuzumuzda 5 binden fazla kamu kurumu, 2 binden fazla da özel sektörü temsil eden şirket var. Bu şirketler ve kamu kurumları, havuza başvuran öğrencilere teklif gönderiyorlar. Bu süreçte yaptığımız analizlerde şunu gördük: Nitelik arttıkça kamu kurumlarına başvuru 5 kata kadar artıyor. Demek ki biz Ulusal Staj Programı'yla çocuklara henüz öğrencilik aşamasında kamu kurumlarında staj yaptırdığımızda o çocukların kamu kurumlarına karşı bakışı değişiyor ve 'Ben neden burada işe girmeyim.' diyorlar."

"Bugün itibarıyla Ulusal Staj Programı başvuruları açıldı"

Staj sonunda stajyer öğrenci ve kurumlara memnuniyet anketi yaptıklarını belirten Atay, "Bu ankette öğrencilerin memnuniyet oranı yüzde 86, kurumların memnuniyet oranı da yüzde 89 yani kamu kurumları veya özel sektör, gelen çocuklardan daha fazla memnunlar." dedi.

Programın kamunun ihtiyaç duyduğu yetenek açığının kapatılması açısından gelişmiş ekonomilere örnek oluşturduğunun altını çizen Atay, şunları kaydetti:

"Zaten OECD de buna özellikle vurgu yapıyor. Dolayısıyla öğrenciler de 6'ncı yılına girdiğimiz Ulusal Staj Programı'nın başvurularını bekliyorlardı. Onlara müjdeli haberi duyurmak istiyorum, bugün itibarıyla Ulusal Staj Programı'na başvurular açıldı. Başvuruları yapabilirler, şubat sonuna kadar başvurular alınacak. Sistem kapandıktan sonra bir ay hesaplama süreci var. Ondan sonra firmalar ya da kamu kurumları, öğrencilere tekliflerini gönderiyorlar. Öğrenciler de teklifleri değerlendirerek kendileri için en uygun gördüklerine olur vererek seçilen taraf değil de seçen taraf oluyorlar. Burada da onların kendi farkındalıkları veya öz güvenleri açısından olumlu dönüşler alıyoruz."