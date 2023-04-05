Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Osmaniye, Adana'nın kuzey ilçeleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve Payas ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.