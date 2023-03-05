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Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

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Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek sağanağın Akdeniz'in doğusunda Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Akdeniz Akdeniz Hatay Güncel Haberler

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