Doğu Akdeniz İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Doğu Akdeniz için öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de devam eden gök gürültülü yağışların, öğle saatlerinden itibaren Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.