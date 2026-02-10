Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yarın batı ve güneybatıdan fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar için uyarıda bulundu. Fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Akdeniz'de rüzgar, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel