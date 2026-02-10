Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Akdeniz'de rüzgar, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.