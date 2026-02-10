Haberler

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yarın batı ve güneybatıdan fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar için uyarıda bulundu. Fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Akdeniz'de rüzgar, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu
O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi

Yüzü gülmüyor! Fener'den gittiğine bin pişman oldu
2 çocuk annesi kadının feci ölümü

2 çocuk annesi kadının feci ölümü