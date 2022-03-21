Doğu Akdeniz'deki tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak - Haberler

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Doğu Akdeniz'deki tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak

AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Doğu Akdeniz'deki tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün, Adana, Mersin, İskenderun, Toprakkale ve Mamure'deki istasyonları arasında 22-24 Mart tarihlerinde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün, Adana, Mersin, İskenderun, Toprakkale ve Mamure'deki istasyonları arasında 22-24 Mart tarihlerinde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi.

TCDD'den yapılan açıklamada, ilaçlamanın 22 Mart'ta Adana gar sahası ile Adana-Mersin istasyonları arasında, 23 Mart'ta da Adana-Toprakkale-İskenderun gar ve istasyonları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

İskenderun-Toprakkale-Mamure-Adana istasyonları arasının da 24 Mart'ta ilaçlanacağı aktarıldı.

Otla mücadelede kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığı ifade edilen açıklamada, demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilere, ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca yaklaşılmaması ve dikkatli olunması, bu alanlarda hayvanların otlatılmaması ve arıların alandan uzaklaştırılması istendi.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Devlet Demiryolları, Türkiye Cumhuriyeti, İskenderun, Adana, Güncel, Haberler

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