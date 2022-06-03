Doğu Akdeniz'de toz taşınımı etkili oluyor - Haberler

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Doğu Akdeniz'de toz taşınımı etkili oluyor

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Adana, Hatay ve Osmaniye'yi de etkiledi.

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Adana, Hatay ve Osmaniye'yi de etkiledi.

Adana kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz taşınımı nedeniyle park halindeki araçlar üzerinde toz birikintileri oluştu.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinin de kısmen düştüğü kentte insanlar tozla kaplanan araçlarını temizledi.

Hatay'ın kent merkezi ve Suriye sınırındaki ilçelerinde etkili olan toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesi düştü, park halindeki araçlarda toz birikintileri meydana geldi.

Osmaniye'de de toz taşınımı kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

Toz taşınımı, Doğ Akdeniz'de etkisini sürdürüyor.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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