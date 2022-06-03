Doğu Akdeniz'de toz taşınımı etkili oluyor Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Adana, Hatay ve Osmaniye'yi de etkiledi. Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Adana, Hatay ve Osmaniye'yi de etkiledi. Adana kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz taşınımı nedeniyle park halindeki araçlar üzerinde toz birikintileri oluştu. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinin de kısmen düştüğü kentte insanlar tozla kaplanan araçlarını temizledi. Hatay'ın kent merkezi ve Suriye sınırındaki ilçelerinde etkili olan toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesi düştü, park halindeki araçlarda toz birikintileri meydana geldi. Osmaniye'de de toz taşınımı kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Toz taşınımı, Doğ Akdeniz'de etkisini sürdürüyor. AA / Ömer Yıldız - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Doğu Akdeniz'de toz taşınımı etkili oluyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.