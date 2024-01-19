Doğu Akdeniz'de sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz'de sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de yağışların, bu akşamdan itibaren yarın sabaha kadar Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde düşmesi bekleniyor.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.