Üye Girişi
Haberler

Doğu Akdeniz'de Mavi Balina-2024 Tatbikatı Gerçekleşti

Doğu Akdeniz'de Mavi Balina-2024 Tatbikatı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ev sahipliğinde 11 ülkenin katıldığı Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Tatbikata katılan ülkeler arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'ye bağlı gemiler ve çeşitli savunma sanayi temsilcileri yer aldı.

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde 11 ülkenin katılımıyla Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen 'Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı' kapsamında Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda verilen brifingin ardından savunma sanayi firmalarının tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 4-15 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı gerçekleştiriliyor. Tatbikata Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik'ten unsurlar; Türkiye, Kanada, İspanya ve Yunanistan'a ait gemilerden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile ABD ve Pakistan, gözlemci olarak 11 farklı ülke personeli, Türkiye'den milli savunma sanayi temsilcileri ve alan uzmanı akademisyenler katılım sağlıyor.

Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda 'Mavi Balina 2024 Davet Tatbikatı' kapsamında Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz tarafından tatbikat sonu basın brifingi verildi. Brifingin ardından konuşan Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Tatbikatı tamamlamış bulunuyoruz. Dost ve müttefik ülke geliştiricileri ile unsurlar tarafından sağlanan katılımlar nedeniyle duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu kapsamda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Temennimiz birlikteliğin artarak devam etmesidir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak birliklerimizin modernizasyonu, harekat ihtiyaçlarımızın karşılanması kapsamında üniversitelerimiz ve savunma sanayi firmalarımız ile yakın iş birliği içinde çalışmaya çok önem veriyoruz. Bu çerçevede tatbikatımıza denizaltılarda iştirak etmiş olan iki akademisyen ve bir mühendisimize teşekkür ediyorum. Edindikleri tecrübelerin, çalışmaların ve ülkemize faydalı olacağını değerlendiriyorum. Onlar birer fahri denizaltıcı dedi.

Türk Deniz Kuvvetleri tarafından her yıl düzenlenen ve uluslararası askeri tatbikat olan 'Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı' yılda bir kez davetle düzenleniyor ve Akdeniz'deki en büyük denizaltısavar savaşı tatbikatı olarak görülüyor. Ana merkezi Aksaz Deniz Üssü olan tatbikat, Türk Deniz Kuvvetleri Harp Filosu Komutanlığı tarafından yönetiliyor. Uygulama, katılan ülkelerin birimleri ve personeli için yüzey ve denizaltı harekatında gerçekçi bir harekat eğitimi vermek ve aynı zamanda dostluk, karşılıklı anlayış ve iş birliği geliştirmek amacı güdüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı! İşte son tarih

Binlerce öğretmen adayının beklediği tarih belli oldu

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
'O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi'

"O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI | Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? Siyah Kalp CANLI izle izle! 14 Kasım Perşembe Siyah Kalp 9. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyona göre asgari ücret ne kadar olur? SGK Uzmanı açıkladı! MEMUR ZAM TAHMİNLERİ 2025 Ocak memur zammı ne olur? 4 aylık enflasyon farkı ile memur zammı kaç olacak? İnci Taneleri CANLI izle! 14 Kasım İnci Taneleri 22. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! HIV nedir, AIDS nedir? HIV virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler? Kayıp Şehir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kayıp Şehir filmi ne zaman, nerede çekildi? Karınca Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Karınca Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Wanda Nara Icardi'yi şikayet mi etti? Galatasaray'dan açıklama geldi! Icardi gözaltına mı alındı? Icardi Arjantin'de neden gözaltına alındı? Sarp Sınır Kapısı nerede, hangi ilde? Sarp Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.