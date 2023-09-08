Doğu Akdeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz bölgesinde yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Mersin'in kuzeyi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Hatay'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Öte yandan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.