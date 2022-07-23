Doğu Akdeniz'de KKTC ile müşterek arama kurtarma eğitimi Türk Silahlı Kuvvetlerince Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile müşterek arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerince Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile müşterek arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığından KKTC'nin Gazimağusa kenti açıklarında düzenlenen faaliyete ilişkin, "TCG Gemlik fırkateyni, TCG Bandırma korveti, KKTCSG-04, KKTCSG-12, 1 SH-70 helikopteri, 2 AS-532 helikopteri, 1 CN-235 uçağı ve 1 İHA'nın katılımıyla müşterek arama kurtarma eğitimleri icra edildi." açıklaması yapıldı. AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel Doğu Akdeniz Kıbrıs Güncel Haberler

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