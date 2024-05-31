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Doğu Akdeniz'de Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

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Doğu Akdeniz'deki bazı illerde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor. Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinde yerel kuvvetli yağışlar olması öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Doğu Akdeniz'deki bazı illerde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın Mersin'in iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Osmaniye'nin kuzey ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Doğu Akdeniz su baskını Osmaniye Mersin Adana Güncel Haberler

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