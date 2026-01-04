Haberler

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in doğusunda yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına beklediklerini açıkladı. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
