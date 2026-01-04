Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in doğusunda yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına beklediklerini açıkladı. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in doğusunda, rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel