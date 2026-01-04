Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz'in doğusunda, yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in doğusunda, rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.