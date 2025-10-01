Doğu Akdeniz'de 11 Kişi Tahliye Edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki insani yardım faaliyetleri kapsamında 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin Türk Deniz Kuvvetlerince karaya tahliye edildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir."
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel