Doğu Akdeniz'de 11 Kişi Deniz Kuvvetleri Tarafından Tahliye Edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de sivil gemilerle yürütülen insani yardım faaliyetleri çerçevesinde 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 11 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin Deniz Kuvvetleri unsurlarınca tahliye edildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir" ifadelerini kullandı.

