Doğu Akdeniz'de 11 Kişi Deniz Kuvvetleri Tarafından Tahliye Edildi

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir" ifadelerini kullandı.