Doğu Akdeniz-2025 Tatbikatı'nda İkinci Gün Faaliyetleri Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı'nın deniz safhasında ikinci gün, uluslararası katılımcıların ortak eğitimleriyle sürdü.

MİLLİ Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ev sahipliğinde, 15 dost ve müttefik ülkenin katılımıyla düzenlenen 'Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı' deniz safhası ikinci gün faaliyetleriyle devam etti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada tatbikata ilişkin yapılan paylaşımda, "Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı'nın deniz safhası, ikinci gününde devam ediyor. Pakistan deniz karakol uçağının katılımıyla 'Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri' icra edilirken su üstü unsurları tarafından 'Kara Bombardıman Atışları' ve 'Kapsamlı Seyir Eğitimleri' gerçekleştirildi. TCG Sancaktar'da görevli Türk ve Azerbaycanlı SAT Timleri, senaryo bazlı 'Gemiye Çıkma Eğitimleri' ile birlikte müşterek harekat kabiliyetini sahada pekiştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları ise müştereken icra edilen 'Hava Savunma Eğitimleri' ile tatbikata üst seviyede katkı sağladı. Ayrıca, Aksaz'a istinaden tatbikata iştirak eden ABD Deniz Piyade Timleri ile müşterek, meskün mahal harekatına yönelik uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Böylece tatbikatın çok uluslu yapısı, denizden havaya ve karaya uzanan geniş bir çerçevede bir kez daha güçlendirildi" denildi.

Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

