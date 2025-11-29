Haberler

Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı'nda Eğitimler Devam Ediyor

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı'nın dördüncü gününde önemli eğitimlerin başarıyla gerçekleştiğini açıkladı. Tatbikatta çeşitli askeri eğitimler yapıldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı'nın dördüncü gününde de çeşitli eğitimlerin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı dördüncü gününde tüm hızıyla devam ediyor. 27 Kasım 2025 tarihinde Amfibi Çıkarma Eğitimi, Hava Savunma Harbi, Suüstü Savunma Harbi ve Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri, Seyir Eğitimleri, Gece Koşullarında Taktik Atış Eğitimi, Taktik İntikal ve Yaralı Bakımı Eğitimleri, Denizde Akaryakıt İkmali başarıyla icra edildi."

