Doğu Afrika liderleri Sudan gündemiyle acil toplanıyor

Doğu Afrika bloku Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara son verilmesi çabaları için acil toplantı kararı aldı.

Doğu Afrika bloku Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara son verilmesi çabaları için acil toplantı kararı aldı.

IGAD Sözcüsü Nuur Mohamud Sheekh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üye ülke liderlerinin bugün toplanarak Sudan'daki gelişmeleri masaya yatıracağını ifade etti.

Sudan'daki çatışmalar sonrası Etiyopya, Kenya ve Somali gibi bölge ülkelerinin liderleri, çatışmaların durdurulması için çağrı yapmıştı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, tarafların ülkenin yıkımını acilen durdurmasını ve uluslararası kamuoyunun ortak çaba göstererek çatışmaların durmasını sağlamasını istemişti.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde dün sabah ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.