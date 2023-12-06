Üye Girişi
Haberler

Doğu Afrika'da Sudan'daki iç savaş için olağanüstü zirve düzenlenecek

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), bölgede yaşanan gelişmeleri ele almak için 9 Aralık'ta olağanüstü zirve düzenleyeceğini duyurdu. Zirvede, barış için yeni bir girişimin başlatılması bekleniyor.

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), bölgede yaşanan gelişmeleri ele almak için 9 Aralık'ta olağanüstü zirve düzenleyeceğini duyurdu.

IGAD'tan yapılan yazılı açıklamada, 41. Olağanüstü Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi'nin 9 Aralık'ta Cibuti'de yapılacağı belirtildi.

Suudi Arabistan'da yürütülen Sudan'daki iç savaşa son verme çabalarının başarısız olmasının ardından yapılması kararlaştırılan zirvede, barış için yeni bir girişimin başlatılması bekleniyor.

Doğu Afrika'da 8 ülkenin üye olduğu birlik, savaşın başından bu yana çatışmaları sonlandırmaya gayret ediyor.

İç savaşın 8. ayına girdiği Sudan'da, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki Cidde barış görüşmeleri hafta başında süresiz olarak askıya alınmıştı.

Çatışmalar sürüyor

Sudan'da taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.

Taraflar, barış müzakereleri kapsamında 7 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Suudi Arabistan Afrika Aralık Sudan Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi konusu, oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı nerede çekildi? Eltilerin Savaşı konusu ne, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı ne zaman, hangi kanalda? Güneş delindi mi? Güneş yüzeyindeki kara delik nedir, Dünya'ya zararı var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Trabzonspor - Çorum FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? 6 Aralık Kabine toplantısı kararları! SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler? Kabine toplantısı bitti mi? SON DURUM! Kabine toplantısı gündeminde neler var? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi partiden milletvekili? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun hayatı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title