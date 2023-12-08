Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkelerinde günlerdir süren yağışlardan 3 milyon kişinin etkilendiğini, 1,2 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı. Yağışların devam etmesiyle gıda güvenliği sorununun artması bekleniyor.

Doğu Afrika'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 3 Milyon Kişi Etkilendi

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkelerinde günlerdir süren yağışlardan 3 milyon kişinin etkilendiğini, 1,2 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Nairobi Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Afrika'daki şiddetli yağışların milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, Doğu Afrika ülkelerinde günlerdir süren yağışlardan 3 milyon kişinin etkilendiği ve 1,2 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Yağışların devam edeceği, ilerleyen günlerde gıda güvenliği sorununun artacağı uyarısı yapıldı.

Kenya, Etiyopya, Somali ve Tanzanya sel mağduru

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya, Etiyopya, Somali ve Tanzanya sel mağduru ülkeler arasında.

Kasım ortasından itibaren etkili olan seller nedeniyle Kenya'da 160, Etiyopya'da 57, Tanzanya'da 68 kişi hayatını kaybetti. Somali'deki sellerde de 110 kişi yaşamını yitirdi.