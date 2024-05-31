Üye Girişi
Haberler

Doğu Afrika'da Şiddetli Yağışlar Sonrası Salgın Hastalıklar Artıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Doğu Afrika ülkelerinde şiddetli yağışların ardından kolera, sıtma, kızamık ve çocuk felci gibi hastalıklarda artış olduğunu açıkladı. Etiyopya, Kenya, Somali, Sudan ve Uganda'da sel felaketleri sonucunda salgın hastalıkların yayıldığı belirtildi.

Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), şiddetli yağışların ardından birçok Doğu Afrika ülkesinde salgın hastalıkların arttığını açıkladı.

IGAD'ın açıklamasında, Etiyopya, Kenya, Somali, Sudan ve Uganda'da şiddetli yağışlar sonrası kolera, sıtma, kızamık ve çocuk felci gibi hastalıklarda artış görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, " Etiyopya, Kenya, Somali, Sudan ve Uganda'da sel felaketleri sonrası kolera salgını arttı. Etiyopya'da 1 Ocak ile 28 Nisan arasında 14 bin kolera vakası ve buna bağlı 114 ölüm bildirildi." denildi.

Bu ülkelerde sıtma vakalarının da arttığı, Kenya'da dang humması, Güney Sudan'da ise sarı humma vakalarının yükseldiği ifade edildi.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Etiyopya'da bu ay sıtmaya bağlı 314 ölüm kaydedildi.

BM verilerine göre, Doğu Afrika'da 75 milyona yakın kişi şiddetli yağışlar sonrası gıda sıkıntısı çekiyor ve acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Etiyopya Kızamık Somali Kolera Sudan Kenya Çocuk Doğal Afetler Uluslararası İlişkiler Sağlık Güncel Haberler

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

 Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title