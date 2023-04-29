Doğru saklanmayan lastikler performans kaybettiriyor

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği, havaların ısınmasıyla araç sahiplerinin bu geçiş sırasında yapması gerekenleri sıraladı.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği'nden (LASİD) yapılan açıklamaya göre, zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesi ve bölgelere göre sıcaklıkların artmasıyla birlikte mevsim lastiğine geçişler başladı. Kış lastikleri depolara kaldırılıyor, depodan çıkarılan mevsime uygun lastikler ise yeniden araç altına takılıyor. Araç sahiplerinin de bu süreçte dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kullanılmayan lastiklerin tekrar araç altına takıldıklarında performans kayıpları yaşamaması için en ideal şartlarda saklanmasının önemine dikkati çekti. Kurt, araç altına takılacak depodan çıkarılmış mevsim lastiklerinin ise mutlaka bir uzman kontrolünden geçirilerek takılması gerektiğine işaret ederek, "Mevsim lastiklerinizi depodan çıkardınız, araç altına takacaksınız. Öncelikle yapmanız gereken diş, topuk, sırt kontrolleridir. Yıpranma veya düzensiz aşınma varsa mutlaka önlemini alın. Bu kontroller sürüş güvenliği ve performansı açısından çok önemlidir. Lastiğin uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması da güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken önemli noktalardır. Bir uzman tarafından hava basıncı ve balans ayarları mutlaka kontrol edilmelidir. Yedek lastiğinize de aynı kontrolleri uygulamalısınız. Ancak bu koşullarda, araç altına takacağınız lastik güvenli bir sürüş için uygundur diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Araç altından çıkan kış lastiklerinin ise kuru, serin, güneş ışığı almayan asit ve yağ benzeri kimyasallardan uzak ortamlarda saklanması gerektiğini kaydeden Kurt, "Önümüzdeki kış aynı lastikleri güvenle ve performansından bir şey kaybetmeden kullanabilmeniz bu ideal saklama koşullarına bağlıdır. Yanlış saklanan lastikler performanslarını kaybedebildikleri gibi sürüş güvenliğini de etkiler. Unutmayın lastikler serin ve kuru hava sever." açıklamasında bulundu.

Açıklamada LASİD'e göre ideal lastik saklama rehberi ise şu maddelerden oluşuyor:

"Güneş ışınları veya yüksek mor ötesi ışın içeren güçlü yapay ışınların lastiklerin üzerine gelmesi önlenmelidir. Lastiğinizi güçlü olmayan yapay ışık altında saklamalısınız. Depo zemini, betondan düzgün yapılmış olup, temiz olarak muhafaza etmelisiniz. Lastikler mümkün ise yan yana, dik olarak veya üst üste istiflemeli ve zaman zaman üstteki alta mantığıyla yerleri dönüşümlü olarak değiştirilmelisiniz.

Lastiğinizi oda sıcaklığında saklamalısınız. Depo ortamı mümkün olduğunca serin, kuru ve havalandırılmış olmalı. Nemli, ıslak veya rutubetli ortamlarda kesinlikle saklanmamalısınız. Lastiklerinizi, solvent, yakıt, asit gibi kimyasalların bulunduğu depolarda ve kıvılcım çıkarabilecek makinelere yakın depolamayın. Tesisat boruları ve radyatörlerle doğrudan teması olmamalı. Tavan, çatı, pencereler, giriş ve benzeri yerlerden su sızıntısı olmamalı. Lastikleri kirletecek veya zarar verecek maddeler depoda bulunmamalıdır."