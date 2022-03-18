Döğer Kervansarayında bulunan işletmeye "Murat Han Alp Evi" ismi verildi - Haberler

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Döğer Kervansarayında bulunan işletmeye "Murat Han Alp Evi" ismi verildi

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Döğer Kervansarayında bulunan işletmeye

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Döğer Belediyesi'nde restorasyonu devam eden kervansarayın içinde bulunan işletmeye "Murat Han Alp Evi" ismi verildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Döğer Belediyesi'nde restorasyonu devam eden kervansarayın içinde bulunan işletmeye "Murat Han Alp Evi" ismi verildi.

Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, yaptığı yazılı açıklamada, işletemeye Murat Han Alp Evi" ismi veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Son yıllarda bölge Frigya'daki turizm potansiyelinin canlanması sonucu ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten Demirel, şöyle devam etti:

"MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak beni arayarak kendi telefonundan Devlet Bey ile bir görüşme imkanı sağladı. Yaptığımız telefon görüşmesinde bu tarihi mekanın içinde bulunan işletmenin ismini 'Murat Han Alp Evi' olarak vermesi bizleri hem onurlandırmıştır hem de gururlandırmıştır. Beldede bulunan Döğer Kervansarayı II. Murat tarafından yaptırılmış Osmanlı eseridir. İki katlı han bölümü ile develiği bulunan iki bölümden ve eyvan biçimi taç kapıdan oluşan mimarisiyle örnek bir yapı."

AA / Canan Tükelay - Güncel

MHP Genel Başkanı, Mehmet Demirel, Karahisar, Murat Han, Güncel, Haberler

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