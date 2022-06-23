Doğayı kirlettiği ileri sürülen film ekibine dağcılar tepki gösterdi - Haberler

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Doğayı kirlettiği ileri sürülen film ekibine dağcılar tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Doğayı kirlettiği ileri sürülen film ekibine dağcılar tepki gösterdi Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da bulunan Kazıklı Ali Vadisinde gerçekleştirilen film çekimi sırasında doğanın kirletildiği, çevreye zarar verildiği iddia edildi.

Doğayı kirlettiği ileri sürülen film ekibine dağcılar tepki gösterdi

NİĞDE - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da bulunan Kazıklı Ali Vadisinde gerçekleştirilen film çekimi sırasında doğanın kirletildiği, çevreye zarar verildiği iddia edildi. Bölgedeki dağcılar duruma tepki gösterdi.

Bölgede dağcılık eğitim faaliyeti icra eden grup, merkeze yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Kazıklı Ali Vadisinde karşılaştıkları manzaraya tepki gösterdi. Tepkilerini video çekerek gösteren dağcılar, "Biz buralarda çocuklara eğitim veriyoruz. Spor tırmanış eğitimleri veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çamardı Niğde Güncel Haberler

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