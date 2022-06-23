Doğayı kirlettiği ileri sürülen film ekibine dağcılar tepki gösterdi Doğayı kirlettiği ileri sürülen film ekibine dağcılar tepki gösterdi Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da bulunan Kazıklı Ali Vadisinde gerçekleştirilen film çekimi sırasında doğanın kirletildiği, çevreye zarar verildiği iddia edildi. Doğayı kirlettiği ileri sürülen film ekibine dağcılar tepki gösterdi NİĞDE - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da bulunan Kazıklı Ali Vadisinde gerçekleştirilen film çekimi sırasında doğanın kirletildiği, çevreye zarar verildiği iddia edildi. Bölgedeki dağcılar duruma tepki gösterdi. Bölgede dağcılık eğitim faaliyeti icra eden grup, merkeze yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Kazıklı Ali Vadisinde karşılaştıkları manzaraya tepki gösterdi. Tepkilerini video çekerek gösteren dağcılar, "Biz buralarda çocuklara eğitim veriyoruz. Spor tırmanış eğitimleri veriyoruz." ifadelerini kullandı. İhlas Haber Ajansı / Güncel Çamardı Niğde Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Doğayı kirlettiği ileri sürülen film ekibine dağcılar tepki gösterdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.