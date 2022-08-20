Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğaya bırakılan çöpler ineğin ölümüne neden oldu

Güncel Haberler

Doğaya bırakılan çöpler ineğin ölümüne neden oldu Ölen ineğin midesinden plastik poşetler çıktı Rize'de hayvancılık yapan vatandaşın ölen ineğin içerisinden yol kenarlarına atılan plastik poşetlerinden çıktı.

Doğaya bırakılan çöpler ineğin ölümüne neden oldu

Ölen ineğin midesinden plastik poşetler çıktı

RİZE - Rize'de hayvancılık yapan vatandaşın ölen ineğin içerisinden yol kenarlarına atılan plastik poşetlerinden çıktı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Elevit Yaylasında hayvancılık yapan Recep Ekmekci, yaylada hayvanını yerde hareketsiz yatar şekilde buldu. Yerde yatan hayvanının yanına giden Ekmekci hayvanının öldüğünü anladı. Ekmekci, geçtiğimiz yıllarda bir ineğini plastik poşetten öldüğünden dolayı ölü bulduğu hayvanının da aynı şekilde öldüğünden şüphelenerek karnını kesti. Ölmüş hayvanının karnını kesen Ekmekci, gördüğü manzara karşısında tekrardan şok oldu. Hayvanının içerisinden çıkan plastik poşetlerin yaylaya gelen turistlerin doğaya atmış olduğu poşetlerden dolayı olduğunu iddia eden Ekmekci, bu duruma büyük tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - Güncel

Rize Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title