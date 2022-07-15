Doğaya bırakılan bir kamyonet dolusu kurban atığı tepki topladı

Doğaya bırakılan bir kamyonet dolu Su kurban atığı tepki topladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de doğaya bırakılan kurban atıkları görenlerin tepkisine neden oldu.

Kıravdan Mahallesi yakınındaki ormanlık alana bilinçsiz vatandaşlar tarafından bırakılan bir kamyonet dolu Su kurban atığı, çevre kirliliğine neden oldu. İbadet gereği kurban edilen hayvanların atık organlarının gömülmesi gerekirken doğaya atılması tepkilere neden oldu.

Bölgede bulunan çeşmeden düzenli olarak su almaya geldiklerini söyleyen Ömer Çakıroğlu, "Her Kurban Bayramı'ndan sonra bu oluyor. Artık yeter diyoruz. Buraya işkembe mi ne olduğu belli olmayan bir şey atmışlar. Bu kokuyu da işkembe oluşturuyor. Hayvanın kafasını, iç organlarını atıyorlar. Buraya sinekler geliyor, rezalet bir hal oluşuyor. Burası bizim doğamız, çevremiz. Olacak iş değil. Biz bu bölgeden 15 günde bir kez gelip su alıyoruz" dedi.

Kurban adabını bilmek gerektiğini belirten Hamit Sagun ise, "İnsanların kurban adabına göre yaptığı bir hareket yok. Sadece hayvanı kesip, atıklarını bırakarak ortamı kirletmek değildir. Bir de kurban adabını bilmek gerekiyor. Ben ailemle buraya piknik yapmaya geldim. Buralarda sinekten, her türlü pislikten geçilmiyor. İnsan duramıyor, burnunun direği kırılacak neredeyse. Bu bir ibadettir ve ibadetin adabını bilip uygulamadıktan sonra da geçerli olmaz. Kurban demek sadece hayvanı kesip öldürmek değildir, belirlenmiştir bazı şeyler. Hayvanların atıklarını saklayıp, ayakaltında olmasını önlemek gerekiyor" şeklinde konuştu.

(AFÇ-ŞEV-CC-Y)