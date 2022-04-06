GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Doğaseverlerin kaçış noktası: Nüzhetiye Şelalesi

KOCAELİ Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan, yürüyüş parkuru ve doğasıyla hayranlık uyandıran Nüzhetiye Şelalesi, doğaseverlerin keşfini bekliyor.

Gölcük ilçesine bağlı Nüzhetiye köyünde bulunan şelale, zengin bitki çeşitliliğiyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Samanlı Dağlarının arasında yer alan Nüzhetiye Şelalesi, özellikle bahar ayında su seviyesinin yükselmesiyle ziyaretçilerinin vazgeçilmez rotası arasında bulunuyor. Görsel güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbeden Nüzhetiye Şelalesi, doğa aktivitesi yapabilme imkanı da sağlıyor. Yürüyüşlerine Nüzhetiye köyünden başlayan doğaseverler, kısa ama zorlu olan 5 kilometrelik yürüyüş parkurunu geçtikten sonra şelaleye ulaşıyor.

"Burası Kocaeli için vazgeçilmez bir yer"

Nüzhetiye köyünde yaşayan ve belirli zamanlarda şelaleyi ziyaret ettiğini söyleyen Murat Aka, "Nüzhetiye Şelalesi ismini bulunduğu köyden alıyor. Dere boyunca 2 tane şelalemiz var, biri girişinde biri de parkurun sonunda. Şu an bulunduğumuz şelale 7-8 metrelik bir şelale diğeri ise 30-50 metre yükseklikte bir şelale. Yaz aylarında çok fazla kişi burayı tercih ediyor ve burada yürüyüş yapıyorlar. Dere kenarında kamp yerleri de var. Burası Karadeniz iklimi ve Samanlı Dağlarının olduğu bir bölgede olduğu için yaz aylarında serin gün geçirmek isteyenlerin tercih ettiği bir alan. Kışın uzun sürmesinden ve Ramazan ayına girmemizden kaynaklı ziyaretçiler henüz buraya gelemedi ama bu ay bittikten sonra buraya çok fazla kişi gelecek. Yurt içi ve yurt dışından çok fazla doğasever buraya akın ediyor. Yaz sezonunda arkadaşlarımla 10-15 defa şelaleye geliyoruz ve burada yürüyüş yapıyoruz. Burası Kocaeli için vazgeçilmez bir yer. Ağaçlık ve serin bir bölge olduğu için insanlar burayı tercih ediyor" dedi.