Doğaseverler öğretmenler için yürüdü Oltulu Doğaseverler grubu ile Erzurum yürüyüş ekibi 24 Kasım Öğretmenler günü için 20 kilometre yürüyerek Öğretmenler gününü kutladı.

Doğaseverler öğretmenler için yürüdü

ERZURUM - Oltulu Doğaseverler grubu ile Erzurum yürüyüş ekibi 24 Kasım Öğretmenler günü için 20 kilometre yürüyerek Öğretmenler gününü kutladı.

Oltu Doğa sever yürüyüş gurubu ile Erzurum yürüyüş gurubu Öz Doğa Spor kulübü ile birlikte Oltu Siyamer ormanlarında öğretmenler günü anısına yürüdüler. 40 kişilik yürüyüş ekibi topluca öğretmenler gününü kutladı.

Erzurum Yürüyüş gurubundan Asene Biçer, "Eski bir öğretmen olarak Öğretmenler gününü kutlamak amacı ile bugün Siyamer ormanlarında yürüdük. Tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler gününü canı gönülden kutluyorum" dedi.

Oltu Doğa severler yürüyüş ekibinden emekli Öğretmen Osman Aslan "Biz Oltulu doğa severler ile Erzurum'dan gelen yürüyüş ekibi ile bugün Öğretmenler günü için bir yürüyüş düzenledik. Oltu'nun yayla çayır köyünden siyamer ormanlarına doğru yürüdük. Bütün Türkiye'ye yayılmış görev yapan bütün Öğretmenler gününü kutluyoruz. Bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum" dedi.

Oltu Yürüyüş grubundan Karabekir Ortaokulu Öğretmenlerinden Emre Kızıltan ise "Bugün Erzurum'un doğa yürüyüşleri yapan grupla birlikte Oltu köylerinde yapıyoruz. Başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve mesleki büyüklerimiz şehit öğretmenlerimiz için adadık. Tatlı bir hava var güzel bir hava var. Bütün öğretmenlerin günü kutlu olsun" dedi.

Erzurum yürüyüş grubundan Ziya Amil de "Bugün Erzurum yürüyüş gurubu Oltu yürüyüş grubu Öz Doğa Spor kulübü ile birlikte Oltu Siyamer ormanlarında öğretmenler günü için yürüyoruz bütün Öğretmenler günü kutlu olsun" dedi.