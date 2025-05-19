Doğaseverler Meydan Yaylası'nda Buluştu

Doğaseverler Meydan Yaylası'nda Buluştu
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Van'ın Erciş ilçesindeki Meydan Yaylası ve Gürgür Baba Dağı'nda doğaseverler bir araya geldi. Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından düzenlenen 'Erciş Trekking' etkinliğinde 70 kişilik bir ekip, doğanın zenginliklerini keşfetti ve çevre koruma vurgusu yaptı.

Doğaseverler, Erciş'in gizli cenneti Meydan Yaylası'nda buluştu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Meydan Yaylası ve Gürgür Baba Dağı, eşsiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini mest ediyor.

Van Gölü Aktivistleri Derneği, Erciş Kaymakamlığının destekleriyle bu yıl bahar ayında ikinci kez "Erciş Trekking" organizasyonu gerçekleştirdi. Bazit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile bir araya gelen 70 kişilik dağcı ekibi, Gürgür Baba Dağı zirvesine tırmandıktan sonra yaylanın etrafındaki tepelerde 360 derecelik panoramik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yaklaşık 6 saat süren etkinlikte, Meydan Yaylası'nın muhteşem manzarası, göleti ve zengin bitki örtüsü katılımcılar tarafından keşfedildi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dr. Erdoğan Özel, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız, Van Gölü Havzası'ndaki tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtmak ve bu güzelliklerin gelecek nesillere aktarılması için farkındalık oluşturmaktır. Bugünkü etkinlikte Meydan Yaylası'nın eşsiz güzelliğine dikkat çekerek, yaylanın korunması ve kirletilmemesi konusunda katılımcıları bilinçlendirdik. Yürüyüşümüzde 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla da bir mesaj verdik. Tüm çalışmalarımız doğa bilincini geliştirmeye yöneliktir. Şunu biliyoruz ki, doğamıza sahip çıkmazsak, biz kaybedeceğiz. Bu nedenle Van Gölü Havzası'ndaki tüm doğal, kültürel ve tarihi değerlerimizi korumalıyız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - Güncel
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