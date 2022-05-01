Doğaseverler, Likya Yolu'nda buluştu

Antalya'da bir grup doğasever, tarihi Likya Yolu'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kemer Doğa Yürüyüşçüleri grubu, doğaseverleri kentin doğal ve tarihi güzellikleriyle buluşturmak için çalışma yaptı.

Bu kapsamda Kemer'de buluşan doğaseverler, Cennet Koyundan başladıkları turda, 6 kilometrelik yolu yürüyerek Phaselis Antik Kentine ulaştı.

Yürüyüşe katılanlar, hem manzarasıyla büyüleyen doğada spor yaptı hem de keyifli saatler geçirdi. Serpil Doğan, Phaselis Antik Tiyatro'da doğaseverler için şarkılar seslendirdi.