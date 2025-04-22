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Doğanşehir'de Çocuklar İçin Çevre Bilinci Tiyatro Oyunu

Doğanşehir'de Çocuklar İçin Çevre Bilinci Tiyatro Oyunu
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Doğanşehir Belediyesi tarafından organize edilen 'Dünya Bizim Evimiz' adlı tiyatro oyunu, çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla sergilendi. Oyunda geri dönüşüm ve çevre dostu yaşam konuları işlendi.

Doğanşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Dünya Bizim Evimiz" adlı tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından çocuklarda çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Doğanşehir Belediyesi Millet Bahçesi'nde tiyatro oyunu sergilendi.

Oyunda, geri dönüşüm ve çevre dostu yaşam gibi konular ele alındı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, tiyatro ekibine teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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