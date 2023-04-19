Doğanşehir'de 5 bin 400'ün üzerinde ağır hasarlı bina yıkılacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki ağır hasarlı 5 bin 400'ün üzerindeki binanın, itiraz sürecinin ardından yıkımına başlanacağı bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki ağır hasarlı 5 bin 400'ün üzerindeki binanın, itiraz sürecinin ardından yıkımına başlanacağı bildirildi.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, AA muhabirine, ilçedeki enkaz kaldırma çalışmaların, kamu kurumlarının yanı sıra özel firmalar tarafından iki aşamalı yürütüldüğünü söyledi.

DSİ ile Sivas Özel İdaresi ekiplerinin iki gün önce ilçedeki kodlandırılmış enkaz çalışmalarını tamamladığını belirten Kılıç, "Özel firmalarımız da kodlandırılmış enkaz çalışmalarında yüzde 92 seviyesinde. İnşallah bayram öncesi enkaz çalışmamız bitmiş olacak." dedi.

Kılıç, itiraz süreci bitince de ağır hasarlı yapıları kaldırmaya başlayacaklarına işaret ederek, "Doğanşehir'de yıkılmış ve acil yıkılacak 1800 binayı bayrama kadar kaldırmış olacağız. 5 bin 400'ün üzerinde ağır hasarlı binamız var. İtiraz sürecinin ardından o binaların da yıkımına hemen başlanacak. İnşallah onları da en kısa zamanda bitireceğiz." diye konuştu.

"Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında"

Kaymakam Kılıç, ilçede 12 alanda 2 bin 260 konteynerle yaşam alanı oluşturulma sürecinin, kırsalda da bireysel konteyner dağıtımının devam ettiğini vurguladı.

AFAD koordinasyonunda, planlanan alanlara 1345 konteynerin yerleştirildiğini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Bayram öncesi bu konteynerlere, deprem sonrası dışarı gidip Doğanşehir'e gelenler ile çadırlarda öncelikli olan vatandaşlarımızı almayı plandık. Bu hafta içerisinde Merkez 2, Polat 1, Kurucaova, Erkenek, Topraktepe ve Yolkoru konteyner kentlerine vatandaşlarımızı yerleştireceğiz. İnşallah onları bayramda daha rahat bir ortama alacağız. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında. Süreç bu şekilde devam ediyor."

Kılıç, Doğanşehir'in kırsal mahallelerinde kalıcı konutların temellerinin atılmaya başlandığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Köy evleri ve toplu alanların da ihaleleri yapıldı. Orada da çalışmalar başladı. Hızlı bir şekilde kışa kadar vatandaşlarımızı konteynere alıp, ondan sonraki süreçte de artık yeni konutlarını teslim etmeye başlayacağız. Allah devletimize zeval vermesin. Biz büyük bir milletiz. Bu süreçleri, böyle zor zamanları nasıl atlatacağımızı çok iyi biliyor ve başarıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızı hiçbir şekilde mağdur etmeden bu süreci sağlıklı bir şekilde sonuçlandıracağız."

Kılıç, itiraz süreci için son başvuru tarihinin 6 Mayıs olduğunu, ağır hasarlı binaların yıkımına da bu tarihten sonra başlanmasının planlandığını anlattı.