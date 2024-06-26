Üye Girişi
Haberler

Doğanşehir Belediyesi Temizlik ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğanşehir Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsalda temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ot biçme, mezarlık bakımı, asfalt yama ve kilitli taş çalışmaları gibi işleri titizlikle gerçekleştiriyor. Çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Doğanşehir Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsalda temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Doğanşehir Belediyesi ekipleri, merkezde ve kırsal mahallelerde ot biçme, mezarlık bakım ve temizliği, asfalt yama, kilitli taşı ve arazi yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen ve temizlik işleri ekipleri, ilçenin çehresini yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Bayram, merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda program dahilinde ekiplerimizle her zaman sahadayız. Arazi ve yayla yollarımızı yaparak, asfalt yama ve kilitli taş çalışmaları, mezarlık bakım ve temizliğiyle vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına sahip olmalarını sağlamak. Büyük bir özveriyle Doğanşehir için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğanşehir Yerel Haberler Belediye Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Son anlar nefes kesti! A Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16'da

Son anlar nefes kesti! A Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16'da

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Ankara ile ilişkileri düzeltmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Ankara ile ilişkileri düzeltmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title