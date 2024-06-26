Doğanşehir Belediyesi Temizlik ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Doğanşehir Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsalda temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Doğanşehir Belediyesi ekipleri, merkezde ve kırsal mahallelerde ot biçme, mezarlık bakım ve temizliği, asfalt yama, kilitli taşı ve arazi yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen ve temizlik işleri ekipleri, ilçenin çehresini yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Bayram, merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda program dahilinde ekiplerimizle her zaman sahadayız. Arazi ve yayla yollarımızı yaparak, asfalt yama ve kilitli taş çalışmaları, mezarlık bakım ve temizliğiyle vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına sahip olmalarını sağlamak. Büyük bir özveriyle Doğanşehir için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek." ifadelerini kullandı.