Doğanşehir Belediye Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Doğanşehir Belediye Meclis toplantısı Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Durali Zelyurt, görev dönemindeki son belediye meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görev yaptığım süre içinde Doğanşehir Belediye Meclisi'nde birlikte çalıştığı üyelere teşekkür eden Zelyurt, "Yeni dönemde seçilecek olan Belediye Başkanı'na, meclis üyesi arkadaşlara ve ilçemize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.