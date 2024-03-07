Doğanşehir Belediye Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt başkanlığında son belediye meclis toplantısı yapıldı. Zelyurt, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı üyelere teşekkür etti ve yeni döneme hayırlı olsun dileklerini iletti.
Doğanşehir Belediye Meclis toplantısı Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, başkanlığında yapıldı.
Toplantıda konuşan Başkan Durali Zelyurt, görev dönemindeki son belediye meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Görev yaptığım süre içinde Doğanşehir Belediye Meclisi'nde birlikte çalıştığı üyelere teşekkür eden Zelyurt, "Yeni dönemde seçilecek olan Belediye Başkanı'na, meclis üyesi arkadaşlara ve ilçemize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.