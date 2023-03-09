Doğan Çetinkaya: Her ülkede mutlaka bir reyonda Gewer var

Türkiye'de ve dünyada birçok mağazada ve online platformda faaliyet gösteren Gewer markasının kurucusu Doğan Çetinkaya, Gewer'ın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden kuruluşlardan biri olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu.

Müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunan marka, gömlek, pantolon, ceket, yelek, kravat, ayakkabı ve aksesuarlar gibi birçok farklı ürün kategorisinde ürünler sunan Gewer markası, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Asya, Afrika ve Orta doğu gibi birçok farklı bölgede faaliyet göstermektedir. Moda trendlerini yakından takip eden Gewer, dünya çapındaki müşterilerine en yeni moda trendlerini sunmaktadır.

"ÖNCELİK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ"

Doğan Çetinkaya, "Gewer, müşterilerinin memnuniyetini her zaman öncelikli olarak görür ve müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmet sunar. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyen Gewer markası, üretim sürecinde çevre dostu malzemeler kullanmaktadır. Olabildiğince modayı takip ederek müşterilerimizin taleplerini iyi bir şekilde değerlendiriyoruz. Uzman ekibimiz ile birlikte sürekli yeni trendler üzerinde çalışarak müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutuyoruz." dedi.

"ÜLKEMİZİ YURT DIŞINDA TEMSİL EDİYORUZ"

Gewer markasının gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında büyüyerek kalitesiyle farkını ortaya koyduğunu belirten Çetinkaya, "Türkiye genelinde birçok yerel marka var fakat kısa sürede bu kadar büyüyen ve kalitesini bizim kadar ortaya koyabilen marka sayısı çok az. Bu sebeple de hem yurt içinde hem de yurt dışında çok kısa sürede büyüyebildik." dedi.

"GENEL HEDEF ASYA VE AVRUPA ÜLKELERİ"

Çetinkaya, "Şu an için hedeflerimiz arasında hızlı bir şekilde marka değerimizi yükselterek Asya ve Avrupa ülkelerinde giderek büyümek ve insanların vazgeçilmez bir markası olmak var. Böylelikle ülkemizi çok daha iyi bir şekilde temsil edeceğiz." dedi.