DOĞAL YAŞAM PARKINDAKİ PELİKANIN MİDESİNDEN 'PET ŞİŞE' ÇIKTI

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da bulunan bir pelikanın midesinden, ziyaretçiler tarafından atıldığı tahmin edilen pet şişe çıkarıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da bulunan bir pelikanın midesinden, ziyaretçiler tarafından atıldığı tahmin edilen pet şişe çıkarıldı.

Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Ormanya'daki bir pelikan, ziyaretçi tarafından atıldığı tahmin edilen pet şişeyi yuttu. Görevlilerin durumu fark etmesi üzerine doğal yaşam parkındaki veterinerler, pelikana müdahalede bulundu. Pelikanın midesindeki pet şişe çıkarıldı. Pelikan yeniden gölete bırakılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)