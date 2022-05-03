DOĞAL YAŞAM PARKINDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

ÇİĞLİ, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çiğli ilçesinde bulunan Doğal Yaşam Parkı, Ramazan Bayramı dolayısıyla aileleri ile vakit geçirmek isteyenlerin adresi oldu. Güzel havanın tadını çıkaran pek çok vatandaş, 2 bin 500'den fazla hayvanın bulunduğu parkı tercih etti.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan 425 bin metrekarelik alanda kurulu Doğal Yaşam Parkı, 2 bin 500'den fazla hayvana, 250'yi aşkın bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından getirilen hayvanları görmek isteyenler, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla parkta yoğunluk oluşturdu. Ziyaretçiler zebra, su aygırı, fil ve deve kuşları gibi 130 farklı türdeki hayvanları görme fırsat buldu. İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, Biz 150 personelle hizmet vermekteyiz. Bugün doğal yaşam parkı bayram nedeniyle oldukça yoğun. Genellikle bayram tatillerinde 15 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Yıllık ziyaretçi sayımız ise ortalama 1 milyona ulaşıyor. Pandeminin hafiflemesiyle birlikte ziyaretçi sayımızın giderek artacağını tahmin ediyoruz dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel