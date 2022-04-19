Doğal şehir Sındırgı bu sefer ramazanda farklılığını gösteriyor

SINDIRGI, BALIKESİR (Bültenler) - Cumhuriyet Meydanında oluşturulan Ramazan Sokağı etkinlikleri ile ortam adeta bir eğitim yuvası oldu.

Sıradan eğlenceler yerine eğitici yarışmalarla sokak renkleniyor. Çocukların abonesi olduğu sokakta yarışmaya katılabilmenin en önemli şartı da bir dua ezberlemek. Duasını sahnede okuyan çocuklar yarışmaya katılmaya hak kazanıyor. Yarışmalarda da çocuk ilahileri çalınıyor. Kimi yarışmalara ise anneler, babalarda da dâhil oluyor. Uzun soluklu ailece keyifli bir Ramazan Sındırgı Ramazan Sokağında yaşanıyor. Ramazan ayında çocuklar eğlenmenin yanı sıra manevi atmosferini de yaşıyor.Meydana kurulan stantlar, Sındırgı Belediyesi tarafından ücretsiz açılan şişme oyun parkları da ilgi görüyor.

Her Cumartesi Müftülük Özel Programı

Balıkesir'in Tek Hayalisi İnteraktif Gölge Oyunları ile Çocukların Gelişimine Katkı Sağlıyor

Karagöz Hacivat Gölge Oyunu, Orta oyunu ve birbirinden güzel yarışmaların yer aldığı etkinliklerde çocuklar için manevi atmosfer içinde dini bilgilere de ulaşması sağlanıyor. Dua yarışmaları, ilahi yarışmalarının yanı sıra ahlak ve manevi duyguların gelişmesi için de oyunların konuları belirleniyor, doğaçlama gerçekleştirilen oyunlara çocuklar da dahil edilerek özgüvenlerinin de gelişmesi hedefleniyor. Dini bilgiler ile süslenen ortamda veliler ve çocuklar memnun.

İki yıllık pandemi arasında sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarla Ramazan Sokağını devam ettiren Balıkesir'in tek hayalisi olarak nitelendirilen Murat Seyman da Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alıyor. Ezberlenmiş Karagöz – Hacivat gölge oyunlarının yanı sıra güncel konular ve interaktif oyunlarla Ramazan atmosferi, çocuk gelişimi, uyulması gereken kurallar da çocuklara aktarılıyor. 2006 yılından bu yana geleneksel hale gelen Sındırgı Ramazan Sokağı etkinlikleri ile çocuklar ve aileler Ramazan ayını farklı bir atmosferde geçiriyor.

Çevre İl ve İlçelerden de Talep Var

2006 yılında başlayan 2014 yılından bu yana geleneksel hale gelen, Ramazan ayı boyunca her akşam teravih namazı sonrasında farklı bir etkinliğin gerçekleştirildiği Sındırgı Ramazan Sokağına çevre il ve ilçelerden de vatandaşlar geliyor. Özellikle yakın ilçelerde ve il merkezinde her akşam sabit programın olmaması Sındırgı Ramazan sokağını cezbedici hale getiriyor.

İlçe Müftülüğünden Çocuklara ve Yetişkinlere Özel Programlar

İlçe Müftüsü Sami Türkel ve müftlülük korosu da Cumartesi günlerine ayrı bir değer katıyor. Müftü Türksel yetişkinlere yönelik Ramazan sohbetinin yanı sıra çocukların gelişimine katkı sunacak Ramazan ayının manevi atmosferini aşılayan yarışmalarla çocukların da gönlüne giriyor. Müftülük korosu ise birbirinden güzel ilahi ve kasidelerle geceye renk katıyor.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet ve ilahi dinletileri ile dolu dolu geçen programda çocuklara özel yarışmalarla ramazan ayının maneviyatı da çocuklara aktarılıyor.

Kitap Fuarı da Ramazan Sokağına Renk Katacak

23 – 29Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Sındırgı 4. Kitap Fuarı da Ramazan Sokağına renk katacak. 45 şair ve yazarın katılacağı kitap fuarında imza günleri, söyleşiler ve şiir akşamı da yer alacak.23 Nisan özel programı, 25 Nisan Kertil Şiir akşamı, 29 Nisan Cuma günü 22.00 da Kahraman Tazeoğlu şiir ve söyleşi programı ile vatandaşlarla buluşacak.

İlçe genelindeki yetenekli vatandaşların sahne aldığı Ramazan etkinliklerinde eski ramazan geceleri ramazan ayı boyunca yaşanacak.

Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü organizasyonunda ve birim personeli tarafından gerçekleştirilen etkinlikler arife gününe kadar devam edecek.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Öncelikle tüm halkımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Dolu dolu bir ramazan geçirdik. Şerif Paşa meydanında geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz ramazan etkinliklerimizi bu yıl vatandaşlarımızın talebi ile Cumhuriyet meydanına taşıdık. Çocuklarımız hem eğlendi hem öğrendi. Onlara sadece eğlenceden ziyade kendilerine güvenmeyi, maneviyatı ve ahlakı bir nebze olsun aşılamaya çalıştık. Çocuklarımız bu durumdan memnun. Etkinlikleri gerçekleştiren personelimizin yolunu kesiyorlar. Yarışmaları soruyorlar. Artık çocuklarımız için Ramazan aynın iki anlamı var. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza her alanda sahip çıkıyor, onların gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenliyoruz ve düzenlemeye devam edeceğiz. " dedi.

Dualı yarışmalar ve çocuklara özgüvenin aşılanması adına Ramazan Sokağı etkinliklerinin oldukça başarılı olduğunu belirten veliler ise emeği geçenlere teşekkür etti. Bu tür etkinliğin başka il ve ilçelerde olmaması nedeniyle Ramazan Sokağı etkinliklerini izlemeye çeşitli il ve ilçelerden de seyirciler geldi.

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