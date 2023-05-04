Doğal güzelliği ile dikkat çeken Harami yaylası ziyaretçilerini bekliyor

TOKAT - Tokat'ta ilkbaharın gelmesiyle birlikte doğal güzelliğine kavuşan harami yaylası, ziyaretçilerini bekliyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde Yeşilırmak havzası üzerinde bulunan Harami yaylası doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte doğal güzelliğiyle dikkat çeken yayla ziyaretçilerini bekliyor. Almus'a giden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan yayla doğal güzelliğiyle görsel şölen oluşturuyor. 832 rakıma sahip yayla şehirlerden uzak olmasıyla gelen ziyaretçilerine doğanın eşsiz güzelliğini sunuyor.

"Bu aylarda görsel olarak çok güzel oluyor"

Harami yaylasının ziyaretçilerini beklediğini belirten Ahmet Berat Akdağ, "Doğanın yeşile bürünmesi herkesin hoşuna gidiyor. Doğanın yeşilli çok güzel, bizim açımızdan ve buraya gelenler açısından iyi oluyor. İnsanlar ve doğa canlanıyor. Hayat hareketleniyor. Bizde burada kendimize gelir kaynağı elde ediyoruz. Mart ayından hemen sonra karların kalkmasıyla birlikte Haziran ayında çok güzel bir manzarayla karşılaşıyoruz. Bu aylarda görsel olarak çok güzel oluyor. Nisan yağmurlarını sevmeyenler buraya pek gelmiyor. Harami yaylası ziyaretçilerini bekliyor "dedi.